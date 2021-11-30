Шафалинов: продвигающих туры в красную зону вообще тяжело назвать людьми

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов был потрясен инициативой устраивать оффлайн-экскурсии и онлайн-туры в «красные зоны» инфекционных больниц. Медик негодует: подобное, по его словам, «ни одному нормальному врачу в голову не придет», а тех, кто продвигает это, «вообще тяжело назвать людьми».

Инициаторами экскурсий в «красную зону» стали врачи 11 больниц, которые в открытом письме к известным противникам вакцинации пригласили их посмотреть на больных коронавирусом. После этого грянул скандал. Досталось не столько антипрививочникам, сколько самим врачам - за нарушение медицинской этики и тайны болезни (а ведь все они давали клятву Гиппократа), а также за прямую угрозу здоровью приглашенных в ковидарии людей.

После этого в Сети стали предлагать онлайн-туры в инфекционные стационары.

Как пишет ЦарьГрад , такую экскурсию предлагали даже на сайте НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Судя по видео, запечатленные больные вряд ли давали согласие на съемки.

«Ни одному нормальному медику в голову не придет раскрывать то, что происходит там в операционной, в перевязочной и так далее, - возмущается профессор, отмечая, что у нормального человека в голове подобное не укладывается. - Если я вижу, что людям показывают по федеральным каналам, скажем, головной мозг человека в разрезе, я понимаю, что и снявшие такой сюжет, и те, кто его показывает, либо тяжело больны, либо их вообще тяжело назвать людьми».

Поэтому идея туров в «красную зону», как считает Шафалинов, достойна публикации в «Вестнике психиатрии».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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