Профессор РАН Нестик: антипрививочников убедит только хорошая организация вакцинации

Профессор РАН, доктор психологических наук Тимофей Нестик убежден, что противников прививок убедит только хорошая организация вакцинации от коронавируса. Экскурсии в «красные зоны» и онлайн-туры туда же никак не повлияют на их точку зрения, так как откликнуться на такие предложения смогут только убежденные антипрививочники и публичные люди. Об этом пишет РБК .

Нестик уверен, что если СМИ будут рассказывать о положительном опыте вакцинации, а также о возможных осложнениях после прививки, если будет гарантия диагностики после вакцины, уровень недоверия можно будет переломить.

«Коронавирус - это на всю жизнь, это нужно принять, учесть все риски и построить гибкую систему договора», - подчеркнул профессор.

Важно правильно расставить акценты, и делать упор на то, как мы будем жить дальше.

Что касается страшных кадров, в центре которых люди, находящиеся между жизнью и смертью и ведут борьбу с коронавирусом, то, по мнению Тимофея Нестика, они не лучшим образом могут сказаться на тех, кто уже заболел. Такие люди будут пытаться до последнего отложить момент обращения в больницу, опасаясь попасть в ту самую «красную зону».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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