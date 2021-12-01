Исследование: короткий интервал при вакцинации увеличивает летальность от COVID-19

Сообщество британских и корейских ученых определило интервал в вакцинациях, который увеличивает риски смертности от коронавируса. По словам экспертов, если между первой и второй дозой прививки прошло от 3 до 8 недель, то эффективность вакцинации снижается практически до нуля.

Британские и корейские ученые выявили, что самым оптимальным промежутком между 1 и 2 дозой прививок против коронавируса является интервал от 5 до 6 месяцев. В случае, если этот интервал составляет 21-48 дней, что предписано инструкциями к вакцинам, то организм не формирует способность выработки антител в нужном количеств. Как результат, риск летального исхода от коронавируса усиливается на 10%.

В ходе исследования эксперты проанализировали данные пациентов в 13 странах Европы, включая Россию, Белоруссию и Украину.

«Была определена отрицательная связь между интервалом при вакцинации и смертностью от коронавируса. При промежутке в 21-48 дней, смертность от постковидных осложнений увеличивается на 10.2%. При этом если между первой и второй дозой вакцин проходит интервал в 5-6 месяцев, то показатели смертности значительно уменьшаются», - значится в исследовании.

Указывается, что за основу препарата от ковида ученые брали вакцину, которая по своей эффективности и свойствам аналогична AZD1222 (Oxford /AstraZeneca).

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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