Доктор медицинских наук Костинов сравнил антипрививочников с киллерами

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Доктор медицинских наук Костинов сравнил антипрививочников с киллерами
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов сравнил противников вакцинации с киллерами, враждебно настроенными к людям. Громкое заявление доктор медицинских наук сделал, выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Есть киллеры с оружием, а есть киллеры, которые с языком и пером. Те, которые видят жизнь и человечество, будут делать всё возможное, чтобы защитить. Тот, кто ненавидит, допускает высказывания о вреде вакцин», - заявил Костинов.

Специалист полагает, что пока нет необходимости в создании вакцин, «заточенных» конкретно под новый штамм коронавируса - омикрон. Костинов считает, что действующие препараты для профилактики COVID-19 будут эффективны и против варианта, вобравшего в себя свыше полусотни мутаций.

Доктор наук пояснил, что менять вакцину не стоит потому, что сам вирус-то не изменился - изменились лишь некоторые его фрагменты.

«Новая вакцина понадобится, когда появится такая мутация, которая будет называться не SARS-CoV-2, а SARS-CoV-3 или другое название. Пока это идет обычная из этого штамма мутация. А мутаций будет еще много, каждые две недели - новые», - отметил Костинов.

Он добавил, что все новые варианты коронавируса появляются только в организмах невакцинированных людей.

Напомним: об омикрон-штамме мир узнал совсем недавно - только 24 ноября. Сейчас новый штамм, который ВОЗ классифицировала как «вызывающий опасения», активно изучается учеными. Пока что поступают сведения о том, что он переносится в легкой форме и тяжелого течения заболевания не вызывает.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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