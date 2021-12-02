Вакцина Pfizer не появится в России из-за недоверия граждан к препарату

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказали о том, каковы перспективы появления в России вакцины от коронавируса Pfizer. С их слов можно понять, что американский препарат не появится в РФ из-за недоверия к нему граждан и нежелания самого производителя выходить на российский рынок. Профессор Чумаков пояснил, что в России производят векторную вакцину, что является правильным решением, пишет ura.news .

Население приходится убеждать в безопасности прививки даже с векторной вакциной. А если бы в России в начале массовой вакцинации появился препарат Pfizer, то ситуация оказалась бы еще сложнее. МРНК вакцина Pfizer построена на совершенно другой, новой платформе, которая ранее нигде не использовалась, заявил Чумаков.

В свою очередь профессор Аграновский сказал, что действие вакцины Pfizer мало чем отличается от действия российских аналогов. Однако компания Pfizer не подавала запрос на регистрацию своей вакцины в России, а это означает, что производителя российский рынок не интересует, почеркнул профессор.

«Хотя я был бы очень рад, если бы Pfizer был доступен в России, даже на коммерческом уровне», — добавил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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