Профессор Шафалинов назвал вакцину от Pfizer жижой

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Профессор Шафалинов назвал вакцину от Pfizer жижой
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов переживает, что россиянам могут разрешить прививаться препаратом от Pfizer. Эта вакцина на основе матричной РНК, по его мнению, не что иное, как «жижа».

Своими возмущениями и предостережениями о недопустимости разрешать зарубежные вакцины в России он делился в эфире телеканала «ЦарьГрад».

Шафалинов напомнил гражданам, что у иностранных препаратов очень много побочных эффектов, их и не скрывают. Каждый желающий имеет возможность открыть сайт производителя и ознакомиться с длинным перечнем «побочек», увидеть, сколько людей столкнулись с различными реакциями и сколько скончались.

«На сегодняшний день за год зарегистрировано порядка 18 тысяч смертей конкретно от вакцинации против COVID-19. Насколько я знаю, 90% этих смертей связаны с прививками Pfizer», — пояснил профессор.

Шафалинов обратил внимание на то, что данные, судя по всему, действительности не отвечают. Многие ученые и медики из США уверены, что на сайте отображено только 15 процентов информации. То есть, по факту летальных исходов от вакцин может быть не менее 200 тысяч.

«Я думаю, что если к нам эту жижу завезти, то у нас один из 10 тысяч человек будет умирать…» — заключил профессор Шафалинов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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