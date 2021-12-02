Академик Зверев рассказал о влиянии штамма коронавируса «Омикрон» на привитых

24 ноября мир узнал о новом штамме коронавируса, который впоследствии был назван омикрон. Ученым, чтобы изучить его, необходимо не менее двух недель. Поскольку о нем почти ничего неизвестно, страны, учитывая потенциальную опасность, прерывают сообщение со странами Южной Африки.

Наибольшую обеспокоенность у исследователей вызывает факт, что омикрон может обходить вакцины.

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев в беседе с «МК» рассказал о возможном влиянии нового штамма на привитых граждан. По мнению специалиста, омикрон может быстрее распространяться по миру, заражая людей из-за большого родства S-белка с рецептором клетки. Следовательно, он может представлять угрозу и для тех, у которых в крови только S-белок старого образца. Речь о привитых вакцинами, нацеленными именно на этот белок.

Антитела перенесших заболевание, вероятно, запомнили не только спайковый белок патогена, но и остальные фрагменты вируса.

«Но даже тем, кто не имеет такого иммунитета, в случае инфицирования новым вариантом нет пока особого повода думать, что он может вызвать тяжелое заболевание. Это может произойти в случае, когда вирус изменится кардинально», - объяснил Зверев.

Напомним, многие ученые склоняются к мысли, что с появлением омикрона мир вступает в новую, завершающую стадию пандемии. Правда, произойдет это при условии, если он сумеет вытеснить агрессивную дельту.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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