Иммунолог Жемчугов назвал причину медотвода от вакцинации против коронавируса

Сейчас, когда по миру начинает свое шествие новый штамм коронавируса омикрон, многие отечественные эксперты заявляют, что российские вакцины могут
Сообщество британских и корейских ученых определило интервал в вакцинациях, который увеличивает риски смертности от коронавируса. По словам
В России разрешили вакцинацию подростков 12–17 лет, поэтому несовершеннолетних начнут прививать уже в следующем месяце. Минздрав зарегистрировал
24 ноября мир узнал о новом штамме коронавируса, который впоследствии был назван омикрон. Ученым, чтобы изучить его, необходимо не менее двух недель.
Всемирный банк порекомендовал России ускорить темпы охвата населения прививками. Тем более что с технической точки зрения у страны для этого имеется
Многие россияне отечественные вакцины от коронавируса называют скрытными, так как в открытом доступе информация о реальных побочных эффектах, с
С января будущего года пожилые петербуржцы начнут получать компенсацию за вакцинацию против коронавируса или постоянный медотвод. Об этом официально
Поскольку в мире начал распространяться новый омикрон-штамм коронавируса, который существенно отличается, правильно будет сократить сроки
С января 2022 года в Петербурге пожилым горожанам начнут начислять выплаты за вакцинацию против коронавируса. Также получать выплаты будут те пожилые
Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов был потрясен инициативой устраивать оффлайн-экскурсии и онлайн-туры в «красные зоны»
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