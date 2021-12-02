Иммунолог Жемчугов назвал причину медотвода от вакцинации против коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог и терапевт Владислав Жемчугов рассказал о том, кому противопоказана вакцинация. Доктор медицинских наук отметил, что медотвод должен предоставлять врач на основании инструкции по применению, где написано о том, какие отводы временные, а какие постоянные. Сам иммунолог отмечает, что постоянный отвод полагается при сильной реакции на вакцину, потере сознания и анафилактическом шоке. Если у пациента аллергия на определенную вакцину, то для прививки можно использовать другие препараты, и в этом поможет лечащий врач, пишет ОСН .

Жемчугов подчеркнул, что людям с хроническими заболеваниями вакцинироваться необходимо. В противном случае такой человек может заразиться, тяжело перенести заболевание и даже умереть. Иммунолог подчеркнул, что при тяжелой онкологии человек получает химиотерапию. В этот период вакцинироваться нельзя, сказал врач. Отложить прививку на время рекомендуется при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических болезнях и неотложных состояниях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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