Вирусолог Нетесов сообщил, что 96% умерших от ковида невакцинированы

В России сохраняется высокий уровень смертности от коронавируса на фоне медленных темпов вакцинации населения. Сотрудник РАН Сергей Нетесов считает, что люди неохотно прививаются по причине недоверия к вакцинам. Вирусолог напоминает, что 96% умерших от ковида россиян не были привиты. По его мнению, россиянам нужно четко доносить информацию об опасности этого заболевания и необходимости вакцинации. Нетесов считает, что в России неправильно преподносят вакцинацию, поэтому граждане не спешат ставить прививку.

Вирусолог также подчеркнул, что у граждан должна быть возможность привиться иностранными вакцинами против COCID-19. Если вакцины зарубежных фармацевтических компаний появятся в России, то люди будут охотнее вакцинироваться. Сотрудник РАН заявил, что следует менять рекламную политику, чтобы снизить уровень смертности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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