Доктор наук Гундаров высказался о компенсации пострадавшим от вакцинации

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Доктор наук Гундаров высказался о компенсации пострадавшим от вакцинации
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров высказал мнение о том, что  врачи должны получить право давать медотвод от прививки, исходя из собственного медицинского опыта. А врачей заставляют принимать решение, руководствуясь стандартами. Профессор пояснил, что «Спутник V» создавался против прошлогоднего коронавируса. Однако за это время прошло более десятка его мутаций. По словам разработчиков, эффективность вакцины снизилась. Доктор наук задается вопросом, зачем сейчас вакцинировать людей «Спутником V». 

Гундаров также высказался за то, чтобы страховые агентства страховали от несчастных случаев и осложнений после вакцинации. И страховку нужно выдавать одновременно с QR-кодом. А в случае смерти пострадавшей семье надо выплачивать 30 000 рублей. Профессор подчеркнул, что россияне не застрахованы от осложнений и смерти. Что касается компенсации, то ее не хватит, чтобы провести человека в последний путь. 

Как недавно стало известно, в России намерены упростить правила получения медотвода от вакцинации к февралю следующего года. Согласно замыслу Минздрава, к этому времени регионы будут направлять данные о наличии у граждан противопоказаний к вакцинации на «Госуслуги», где потом можно будет получить медотвод, пишет osnmedia.ru.

Эту инициативу Гундаров называет новой стратегией в отношении старой вакцины, которая разрабатывалась под начальные штаммы патогена.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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