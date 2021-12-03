«Люди умирают от того, что не могут попасть в больницу»: Гальперин пациентов Гальперин

Основатель движения защиты пациентов Семен Гальперин назвал причины увеличения смертности от коронавируса среди россиян. По словам специалиста, во многом на ухудшение эпидемиологической обстановки влияет некомпетентность работников сферы здравоохранения, из-за чего пациенты в тяжелом состоянии лишаются возможности попасть в госпиталь, передает «ОСН».

Российский активист Семен Гальперин назвал приватизацию здравоохранения одним из факторов, который увеличил смертность от коронавируса в России до рекордных значений. По мнению эксперта, отсутствие у граждан возможности получить качественную медпомощь на платной основе и спровоцировало такой рост летальных исходов.

«В России люди умирают с самого начала оптимизации системы здравоохранения, что особо наглядно проявилось в период пандемии. Именно в этом причина того, что мы массово теряем население. Люди умирают от того, что они не могут попасть в больницу — ни за деньги, ни по связям», - прокомментировал Семен Гальперин.

Активист добавил, что на увеличение смертности среди россиян также повлияли такие факторы, как алкоголизм и наркомания, которые усилились с момента перехода страны на режим локдауна.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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