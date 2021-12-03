«Люди умирают от того, что не могут попасть в больницу»: Гальперин пациентов Гальперин

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«Люди умирают от того, что не могут попасть в больницу»: Гальперин пациентов Гальперин
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Основатель движения защиты пациентов Семен Гальперин назвал причины увеличения смертности от коронавируса среди россиян. По словам специалиста, во многом на ухудшение эпидемиологической обстановки влияет некомпетентность работников сферы здравоохранения, из-за чего пациенты в тяжелом состоянии лишаются возможности попасть в госпиталь, передает «ОСН».

Российский активист Семен Гальперин назвал приватизацию здравоохранения одним из факторов, который увеличил смертность от коронавируса в России до рекордных значений. По мнению эксперта, отсутствие у граждан возможности получить качественную медпомощь на платной основе и спровоцировало такой рост летальных исходов. 

«В России люди умирают с самого начала оптимизации системы здравоохранения, что особо наглядно проявилось в период пандемии. Именно в этом причина того, что мы массово теряем население. Люди умирают от того, что они не могут попасть в больницу — ни за деньги, ни по связям», - прокомментировал Семен Гальперин. 

Активист добавил, что на увеличение смертности среди россиян также повлияли такие факторы, как алкоголизм и наркомания, которые усилились с момента перехода страны на режим локдауна.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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