Россияне задаются вопросами, что будет с естественным иммунитетом, если его все время грузить прививками

24 ноября мир узнал о новом штамме коронавируса, который впоследствии был назван омикрон. Ученым, чтобы изучить его, необходимо не менее двух недель.
Сторонники вакцинации составили петицию в которой требуют, чтобы были открыты данные о прививках. Врачи, ученые, популяризаторы доказательной
Всемирный банк порекомендовал России ускорить темпы охвата населения прививками. Тем более что с технической точки зрения у страны для этого имеется
Институт Роберта Коха 2 декабря опубликовал отчет, в котором сказано, что все четыре жителя Германии, заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон»,
Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов переживает, что россиянам могут разрешить прививаться препаратом от Pfizer. Эта вакцина на
Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров высказал мнение о том, что врачи должны получить
Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль заявил, что юристы и правозащитные организации, специализирующиеся на исках против
Специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог и терапевт Владислав Жемчугов рассказал о том, кому противопоказана вакцинация. Доктор медицинских
В Израиле ученые по итогам проведенного исследования поделились своими наблюдениями касательно сроков ревакцинации. Выводы исследователей несколько
Член-корреспондент РАН Петр Чумаков и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказали о том, каковы
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