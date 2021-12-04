Россияне задаются вопросами, что будет с естественным иммунитетом, если его все время грузить прививками

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Россияне задаются вопросами, что будет с естественным иммунитетом, если его все время грузить прививками
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

О том, как повлияет на естественный иммунитет частая вакцинация, рассказали эксперты.

Многие россияне задались вопросом, будет ли ухудшаться естественный иммунитет, если придется постоянно вакцинироваться от коронавируса, чтобы получить QR-код, передает Lentachel.ru.

То, что даже официальная медицина не дает однозначных ответов на вопрос касательно того, как часто придется вакцинироваться от коронавируса, многих ставит в тупик. Сейчас чаще всего медики говорят о том, что после первого курса вакцинации лучше пройти ревакцинацию через полгода, или даже раньше, если антитела снизились. Но есть опасения, что позднее прозвучат еще какие-то рекомендации.

В Норвегии, к примеру, уже говорят о том, что придется делать и четвертый укол.

«Возникает очевидный вопрос, что будет с естественным иммунитетом, если его постоянно грузить и днями и ночами заставлять вырабатывать антитела к вирусу, которого у вас на данный момент нет?» - возмущается трейдер Алексей Никонов.

Так что однозначно сейчас сказать о том, сколько раз придется вакцинироваться от коронавируса, и что будет после частой вакцинации с иммунитетом, вряд ли кто-то сможет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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