Шафалинов: QR-коды дадут нам только ощущение ложной безопасности

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов является противником введения системы QR-кодов в любом ее виде. Профессор уверен: ничего, кроме ощущения ложной безопасности, она россиянам не даст.

«Что нам даёт использование QR-кодов… Оно даст ощущение ложной безопасности тем, у кого эти коды будут. С точки зрения противоэпидемических мероприятий и какой-либо медицинской пользы, это больше не даст нам ровным счётом ничего», - пояснил Шафалинов, выступая в эфире программы «Вакцина правды» на телеканале «ЦарьГрад» .

Напомним, 12 ноября правительством были внесены в Государственную Думу два проекта закона, которые подразумевают обязательное использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Данная инициатива направлена на обсуждение в российские регионы, Совет Федерации, Общественную и Счетную палаты.

На текущий момент проводятся слушания по данному вопросу. После их завершения думский комитет по здравоохранению приступит к рассмотрению и подготовке законопроектов к первому чтению.

Многие общественники выступают против введения QR-кодов, настаивая, что альтернативой им должны выступить паспорта здоровья.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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