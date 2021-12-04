Вирусолог Никифоров рассказал, почему вакцинация не может быть чипированием

О том, может ли вакцинация быть чипированием населения, рассказал вирусолог Владимир Никифоров.

Он сообщил, что российские вакцины созданы с применением известных уже не один год технологий и при их создании не применялись какие-либо непонятные или секретные составляющие.

В эфире радиостанции «Говорит Москва » он рассказал, что никаких оснований в том, что эти вакцины будут применяться для каких-либо манипуляций в будущем, нет.

«Вот тут ничего революционного и экстраординарного в вакцинах, которые в Российской Федерации, нет, что бы заставляло думать, что они в перспективе что-то наворотят. Этого нет, потому что векторные вакцины гамалеевские, они известны давно. Была такая вакцина от Эболы, она и сейчас используется в Африке. Сам принцип давным-давно известен, как пазл, меняй только составные части, а сам принцип остается тот же», - сказал Никифоров.

Нет подозрений у него и касательно других вакцин. Вакцина, которую создал институт Чумакова, подчеркнул эксперт, создана по классической технологии с использованием инактивированного вируса.

«ЭпиВакКорон» - препарат, имитирующий S-белок, поэтому он тоже не может использоваться как вещество для чипирования, о чем твердят антиваксеры.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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