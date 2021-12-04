Врач Мацкеплишвили рассказал, как избежать летального исхода при коронавирусе

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Врач Мацкеплишвили рассказал, как избежать летального исхода при коронавирусе
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал в эфире передачи «Посоветуйте, доктор», как избежать летального исхода при коронавирусе. По его мнению, важен фактор времени. Как только человек заметил у себя симптомы коронавируса, ему следует сразу же обратиться к врачу, который назначит простое, но эффективное лечение, что позволит избежать госпитализации и осложнений. 

Эксперт напомнил, что коронавирус проявляется в виде потери обоняния, сильных болей в мышцах и в спине, но если человек вакцинирован или ранее перенес коронавирус, то этих признаков может и не быть. При этом тесты могут показывать отрицательный результат. Такое бывает в начале заболевания либо, когда вирус уже спустился в легкие.

Если человека с признаками респираторной инфекции лечить вовремя простыми, безопасными, и эффективными препаратами, то можно избежать госпитализации. Мацкеплишвили предостерег от самолечения.

Если человек не спешит обращаться к врачу и лечится народными способами, то в таком случае болезнь может принять тяжелую запущенную форму. Может развиться дыхательная недостаточность или другие осложнения, после чего пациент окажется в больнице. При тяжелом течении заболевания приходится использовать сильнодействующие препараты, высокие дозы дексаметазона или иммуносупрессивную терапию, что подавляет иммунитет и увеличивает риск заразиться бактериальной инфекцией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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