Эпидемиолог Белякова назвала основания для медотвода против вакцинации детей «Спутником М»

Постоянный медотвод от вакцинации препаратом «Спутник М» предоставляется детям, у которых были тяжелые аллергические реакции, такие как анафилактический шок и отек Квинке. Подобные состояния могут угрожать жизни ребенка и неважно, на что именно возникает аллергия. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала врач-эпидемиолог Елена Белякова. Медик также заявила, что детей до 12 лет категорически нельзя прививать от ковида, так как для этой категории пока нет вакцины.

Временный медотвод выдается подросткам, у которых обострились хронические болезни или возникло острое инфекционное заболевание. Вакцинировать ребенка можно только на стадии ремиссии. Наряду с этим эпидемиолог рассказала, что побочные эффекты «Спутника М» проявляются в виде повышения температуры, отека в месте укола и ломоты в мышцах.

Врач обратила внимание на то, что в период формирования иммунитета есть риск заразиться инфекцией, поэтому она посоветовала в первые дни после вакцинации ограничить контакты ребенка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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