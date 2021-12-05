Катасонов обвинил производителей вакцин Moderna и Pfizer в иммунном истощении привитых людей

Доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что известные производители вакцин устроили настоящий диктат, настаивая на тройной вакцинации, что в конечном итоге уже привело или еще приведет к «иммунному истощению» привитых граждан.

По словам эксперта, это очень страшно. Moderna и Pfizer не скрывают, что эффективность вакцин снижается уже через несколько месяцев. И это в целом для них выгодно - они придумали прививать людей трижды, введя понятие бустерной дозы.

«Совсем скоро полной в США вакцинацию будут считать только при наличии трех прививок. Все может закончиться плохо, поскольку появится регулярная вакцинация, интервалы между дозами сократят, и смерть будет наступать раньше. Обратной стороной иммунного истощения может стать приобретенный иммунодефицит. Без ВИЧ!», — пишет Катасонов на сайте телеканала «ЦарьГрад».

Экономист полагает, что сейчас большинство стран мира борьбу с пандемией ведут на основе упомянутой выше «убывающей модели иммунного истощения» или «убывающей эффективности».

Катасонов солидарен с вирусологом Люком Монтанье, который ранее заявил, что вакцинация «разбудила зверя», и не факт, что вакцины смогут его остановить. Потому что новые варианты вируса создаются путем отбора, при помощи антител, в результате вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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