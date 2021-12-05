Катасонов обвинил производителей вакцин Moderna и Pfizer в иммунном истощении привитых людей

Сторонники вакцинации составили петицию в которой требуют, чтобы были открыты данные о прививках. Врачи, ученые, популяризаторы доказательной
Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал в эфире передачи «Посоветуйте, доктор», как избежать летального исхода при коронавирусе. По его
Институт Роберта Коха 2 декабря опубликовал отчет, в котором сказано, что все четыре жителя Германии, заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон»,
Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров высказал мнение о том, что врачи должны получить
В Тюменской области, как и в других российских регионах, ввели ограничения из-за эпидемии коронавируса. По этой причине жители региона стали активнее
Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль заявил, что юристы и правозащитные организации, специализирующиеся на исках против
Российская статистика указывает только на благоприятные исходы после вакцинации, когда в других странах фиксируются осложнения и случаи смерти. Так,
О том, как повлияет на естественный иммунитет частая вакцинация, рассказали эксперты. Многие россияне задались вопросом, будет ли ухудшаться
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С 30 ноября Санкт-Петербург борется с последствиями снегопада. Эксперты склонны к выводу, что Смольный под руководством губернатора Александра
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