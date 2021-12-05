Ученый Судаков объяснил, почему в России нет летальных исходов от последствий вакцинации

Российская статистика указывает только на благоприятные исходы после вакцинации, когда в других странах фиксируются осложнения и случаи смерти. Так, в США за период прививочной компании от вакцинации пострадало более 1 миллиона человек, около 20 тысяч человек скончалось. Ковидную статистику прокомментировал научный эксперт «Блокнота Волгограда» Анатолий Судаков. По его словам, российская статистика имеет свой подход к анализу смертей. В России для учета заболеваемости и смертности используется Международная классификация болезней. В ней все заболевания распределены по группам и каждой присвоен индивидуальный цифровой код.

В документе «Методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19» разъясняется, какие коды надо использовать в случае, если после вакцинации пациент попал в больницу или умер.

В случае аномальной реакции на введение вакцины следует применить двойное кодирование, при котором указывается сначала основное заболевание и его код по Международной классификации болезней.

Например: Анафилактический шок, связанный с введением вакцины против COVID-19, (код МКБ-10, Т88.6). Далее указываются внешняя причина осложнения после прививки от Covid-19, последствия вакцинации и соответствующей ей код U12.9. Если после прививки у человека образуется и оторвется тромб и пациент скоропостижно скончается от инсульта или инфаркта, то это осложнение будет записано в качестве основной причины смерти. В США и ЕС проводятся исследования, которые показали, что порой вакцинация способствует заражению ковидом, но такие случаи крайне редки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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