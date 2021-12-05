Ученый Судаков объяснил, почему в России нет летальных исходов от последствий вакцинации

Image 16+
Ученый Судаков объяснил, почему в России нет летальных исходов от последствий вакцинации
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Российская статистика указывает только на благоприятные исходы после вакцинации, когда в других странах фиксируются осложнения и случаи смерти. Так, в США за период прививочной компании от вакцинации пострадало более 1 миллиона человек, около 20 тысяч человек скончалось. Ковидную статистику прокомментировал научный эксперт «Блокнота Волгограда» Анатолий Судаков. По его словам, российская статистика имеет свой подход к анализу смертей. В России для учета заболеваемости и смертности используется Международная классификация болезней. В ней все заболевания распределены по группам и каждой присвоен индивидуальный цифровой код. 

В документе «Методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19» разъясняется, какие коды надо использовать в случае, если после вакцинации пациент попал в больницу или умер.

В случае аномальной реакции на введение вакцины следует применить двойное кодирование, при котором указывается сначала основное заболевание и его код по Международной классификации болезней.

Например: Анафилактический шок, связанный с введением вакцины против COVID-19, (код МКБ-10, Т88.6). Далее указываются внешняя причина осложнения после прививки от Covid-19, последствия вакцинации и соответствующей ей код U12.9. Если после прививки у человека образуется и оторвется тромб и пациент скоропостижно скончается от инсульта или инфаркта, то это осложнение будет записано в качестве основной причины смерти. В США и ЕС проводятся исследования, которые показали, что порой вакцинация способствует заражению ковидом, но такие случаи крайне редки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Эпидемиолог Барчук: пока непонятно, спасет ли вакцинация от штамма COVID-19 «Омикрон»

Сегодня, 15:18

Ученый Судаков объяснил, почему в России нет летальных исходов от последствий вакцинации

Сегодня, 13:23

Эпидемиолог Белякова назвала основания для медотвода против вакцинации детей «Спутником М»

Сегодня, 12:58

Катасонов обвинил производителей вакцин Moderna и Pfizer в иммунном истощении привитых людей

Сегодня, 12:53

Врач Мацкеплишвили рассказал, как избежать летального исхода при коронавирусе

Вчера, 20:08

Вирусолог Никифоров рассказал, почему вакцинация не может быть чипированием

Вчера, 14:58

Шафалинов: QR-коды дадут нам только ощущение ложной безопасности

Вчера, 10:18

Россияне задаются вопросами, что будет с естественным иммунитетом, если его все время грузить прививками

Вчера, 10:18

«Люди умирают от того, что не могут попасть в больницу»: Гальперин пациентов Гальперин

3-12-2021, 22:38

В России сторонники вакцинации от коронавируса потребовали открыть данные о прививках

3-12-2021, 14:43

Врач Рошаль: иски против лечащих ковид медиков угрожают здравоохранению

3-12-2021, 11:48

Иммунолог Крючков рассказал, какая вакцина от коронавируса дает больше побочек

3-12-2021, 10:28

Доктор наук Гундаров высказался о компенсации пострадавшим от вакцинации

2-12-2021, 22:03

Вирусолог Нетесов сообщил, что 96% умерших от ковида невакцинированы

2-12-2021, 19:13

Иммунолог Жемчугов назвал причину медотвода от вакцинации против коронавируса

2-12-2021, 15:53

Академик Зверев рассказал о влиянии штамма коронавируса «Омикрон» на привитых

2-12-2021, 11:58

Профессор Шафалинов назвал вакцину от Pfizer жижой

2-12-2021, 10:53

Вакцина Pfizer не появится в России из-за недоверия граждан к препарату

2-12-2021, 09:58

Врач Штурм объяснила, надо ли делать прививку от COVID-19, если есть хронические заболевания

2-12-2021, 00:13

Доктор медицинских наук Костинов сравнил антипрививочников с киллерами

1-12-2021, 19:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В России сторонники вакцинации от коронавируса потребовали открыть данные о прививках
  • 3-12-2021, 14:43

В России сторонники вакцинации от коронавируса потребовали открыть данные о прививках

Сторонники вакцинации составили петицию в которой требуют, чтобы были открыты данные о прививках. Врачи, ученые, популяризаторы доказательной

Врач Мацкеплишвили рассказал, как избежать летального исхода при коронавирусе
  • Вчера, 20:08

Врач Мацкеплишвили рассказал, как избежать летального исхода при коронавирусе

Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал в эфире передачи «Посоветуйте, доктор», как избежать летального исхода при коронавирусе. По его

Институт Роберта Коха: «Омикрон» в Германию привезли вакцинированные
  • 3-12-2021, 16:38

Институт Роберта Коха: «Омикрон» в Германию привезли вакцинированные

Институт Роберта Коха 2 декабря опубликовал отчет, в котором сказано, что все четыре жителя Германии, заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон»,

Доктор наук Гундаров высказался о компенсации пострадавшим от вакцинации
  • 2-12-2021, 22:03

Доктор наук Гундаров высказался о компенсации пострадавшим от вакцинации

Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров высказал мнение о том, что врачи должны получить

Привитые «ЭпиВак» россияне заражаются коронавирусом больше остальных вакцинированных
  • Вчера, 10:38

Привитые «ЭпиВак» россияне заражаются коронавирусом больше остальных вакцинированных

В Тюменской области, как и в других российских регионах, ввели ограничения из-за эпидемии коронавируса. По этой причине жители региона стали активнее

Врач Рошаль: иски против лечащих ковид медиков угрожают здравоохранению
  • 3-12-2021, 11:48

Врач Рошаль: иски против лечащих ковид медиков угрожают здравоохранению

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль заявил, что юристы и правозащитные организации, специализирующиеся на исках против

Новости партнеров
Новости партнеров
Ученый Судаков объяснил, почему в России нет летальных исходов от последствий вакцинации
  • Сегодня, 13:23

Ученый Судаков объяснил, почему в России нет летальных исходов от последствий вакцинации

Российская статистика указывает только на благоприятные исходы после вакцинации, когда в других странах фиксируются осложнения и случаи смерти. Так,

Россияне задаются вопросами, что будет с естественным иммунитетом, если его все время грузить прививками
  • Вчера, 10:18

Россияне задаются вопросами, что будет с естественным иммунитетом, если его все время грузить прививками

О том, как повлияет на естественный иммунитет частая вакцинация, рассказали эксперты. Многие россияне задались вопросом, будет ли ухудшаться

Иммунолог Крючков рассказал, какая вакцина от коронавируса дает больше побочек
  • 3-12-2021, 10:28

Иммунолог Крючков рассказал, какая вакцина от коронавируса дает больше побочек

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, учитывая данные исследований иностранных ученых, рассказал о том, какая вакцина от коронавируса

Эксперты рассказали ДП о причинах провала Смольного в борьбе со снегом
  • Вчера, 17:32

Эксперты рассказали ДП о причинах провала Смольного в борьбе со снегом

С 30 ноября Санкт-Петербург борется с последствиями снегопада. Эксперты склонны к выводу, что Смольный под руководством губернатора Александра

Зачислят на карту: кому 5–12 декабря придет 16 000 рублей от Пенсионного фонда