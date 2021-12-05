Эпидемиолог Барчук: пока непонятно, спасет ли вакцинация от штамма COVID-19 «Омикрон»

Эпидемиолог Антон Барчук в интервью изданию «Росбалт» (включено Минюстом в реестр СМИ, являющихся иноагентами или выполняющих функции иноагентов, - ред.) честно признался, что пока нет понимания, спасут ли действующие вакцины от омикрон-штамма, начавшегося распространяться по миру, иль нет.

О штамме, появившемся в Южной Африке, мир узнал 24 ноября. ВОЗ нарекла его омикроном и пометила как вариант, вызывающий опасения. Ученые о супермутанте (а у него более полусотни мутаций, причем 32 из них - в спайковом белке) почти ничего не знают и ныне усиленно изучают. Говорят, что им понадобится не менее двух-трех недель.

Между тем омикрон распространился уже по территории 40 стран. Пока, правда, ни одного летального случая не зафиксировано и переносится он легко. Будет ли так и дальше - сказать сложно.

А что же с вакцинами? Будут ли российские препараты от него защищать, если омикрон вдруг окажется агрессивным?

«Непонятно. Этой информации, можно сказать, нет. Не только для наших, но и для других вакцин во всем мире. Производители уже заявили, что делают новые варианты вакцин против конкретного штамма. Но насколько они понадобятся и будут ли эффективны — пока ничего не понятно. Данных нет», - пояснил эпидемиолог.

Антон Барчук отметил, что новые вакцины, сделанные конкретно под этот штамм вируса, разработку которых некоторые производители уже анонсировали, в оборот смогут быть введены все равно не ранее чем через полгода. Масштабные исследования для препаратов никто не отменял.

«Возможно, они будут не такими крупномасштабными, если это будет новый вариант той же вакцины, но проводить их все равно придется. Если вариант против «омикрона» будет разработан на основе той же вакцины, можно будет объединить первую и вторую фазы исследований, и тогда удастся сделать все быстрее. Но, по идее, любой новый препарат должен проходить клинические исследования», - отметил специалист, подчеркнув, что препаратами с недоказанной эффективностью проводить вакцинацию нельзя.

Даже если окажется, что действующие вакцины окажутся неэффективными. В этом случае, говорит Барчук, до момента появления реально работающих препаратов придется вспомнить о других мерах безопасности, в том числе о локдаунах и изоляции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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