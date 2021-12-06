Латвийский врач Райта рассказала, почему привитые от COVID умирают

Врач-невролог из Латвии Анита Райта рассказала, почему от коронавируса умирают даже привитые граждане и прививка не спасает их от летального случая. Об этом пишет издание «Аргументы недели».

Медик уточнила, что вакцины эффективны в предотвращении тяжелых форм ковида и летальных исходов в большинстве случаев. Но все же вирус способен пробить сформированную вакцинами защиту у людей с «букетом» хронических заболеваний. Особенно, если человек страдает сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми патологиями.

Анита Рейта, рассказывая об этом, акцентировала внимание на одном важном моменте. Огромное значение имеет тот факт, когда привитый человек, заразившийся коронавирусом, обратился за помощью к медикам: когда появились первые симптомы, или же когда ему стало совсем невмоготу. Самолечение и несвоевременно начатая терапия способны усугубить состояние даже полностью вакцинированного человека.

Вакцинация может не сработать у людей с ослабленной иммунной системой. Поэтому привитым не следует быть слишком самоуверенными и считать себя неуязвимыми перед COVID-19.

Отметим, что в Латвии, в отличие от России, ведется статистика по побочным эффектам и летальным исходам после вакцинации. Поступило 2 683 заявлений о нежелательных реакциях на прививку, из которых 601 была признана как существенная. Летальных случаев от вакцины не зарегистрировано.

Госагенство лекарств допускает, что случаи миокардита (воспаления сердечной мышцы, анафилактического шока, тромбоцитопении) могут быть связаны с вакцинацией от ковид.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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