Профессор Вулхаус: ограничения не смогут остановить омикрон-штамм коронавируса COVID-19

Эпидемиолог из Эдинбургского университета Великобритании, профессор Марк Вулхаус уверен, что новой ковид-вспышки, вызванной штаммом омикрон, его стране не избежать. Специалист считает, что ограничительные меры властями были введены слишком поздно - тогда, когда новый вариант коронавируса на территорию Королевства уже проник.

Профессор, как пишет газета The Independent, видит тревожный звоночек в том, что за минувшие сутки число заболевших ковидом увеличилось на 50 процентов. Это указывает на то, что за стремительным распространением коронавируса стоит именно омикрон.

«Если эти тенденции сохранятся, то в течение ближайшего времени «омикрон» может полностью заменить дельта-штамм во всем мире», — полагает Вулхаус.

Новый штамм распространяется очень быстро. Но у властей страны скорость реагирования не очень высокая, счел профессор.

«Их меры - это тот случай, когда дверь конюшни закрывают после того, как лошадь сбежала оттуда. Если «Омикрон» находится здесь, в Великобритании, а он, безусловно, уже находится, если существует передача от сообщества, это определенно выглядит так», - прокомментировал Вулхаус.

Напомним, о новом штамме в мире заговорили 24 ноября, тогда как новые ограничительные меры в Великой Британии были введены только 30 числа. Носить маски стало обязательным во время пребывания в общественных местах и в транспорте. Ревакцинацию в стране начали проводить ускоренными темпами. Люди, которые контактировали с зараженными, вынуждены отправляться на самоизоляцию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей