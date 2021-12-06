Ученый РАН Мацкеплишвили: снизить в несколько раз летальность от коронавируса могло бы правильное лечение

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Ученый РАН Мацкеплишвили: снизить в несколько раз летальность от коронавируса могло бы правильное лечение
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Кардиолог, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили уверен, что при правильном и своевременном лечении коронавируса можно добиться снижения смертности в несколько раз. Об этом информирует издание «ЛентаЧел».

По словам ученого, своевременность - один из важнейших факторов, который так или иначе влияет на то, есть ли у больного ковидом шансы остаться в живых. Поэтому чем раньше пациент обращается в больницу, тем лучше. В идеале, за помощью надо обращаться при появлении первых симптомов заболевания. Это, отмечает Симон Мацкеплишвили, помогло бы снизить число госпитализаций и уровень летальности.

«Лечение должно быть правильным, своевременным. Причем, лечение проверенными, простыми препаратами», - говорит член-корреспондент РАН.

Он настаивает на своевременности - терапию следует начинать до результата теста на коронавирус. Который, к слову, может показать и ложный результат.

С Симоном Мацкеплишвили, как ранее сообщалось, солидарен и профессор Павел Воробьев. Он настаивает на том, что лечение, если есть основания полагать, что у пациента коронавирус, следует начинать как можно раньше, не дожидаясь результатов тестирования.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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