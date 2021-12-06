Ученый РАН Мацкеплишвили: снизить в несколько раз летальность от коронавируса могло бы правильное лечение

Доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что известные производители вакцин устроили настоящий диктат, настаивая на тройной вакцинации,
Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал в эфире передачи «Посоветуйте, доктор», как избежать летального исхода при коронавирусе. По его
Российская статистика указывает только на благоприятные исходы после вакцинации, когда в других странах фиксируются осложнения и случаи смерти. Так,
В Тюменской области, как и в других российских регионах, ввели ограничения из-за эпидемии коронавируса. По этой причине жители региона стали активнее
Анча Баранова, доктор биологических наук, представляющая Школу системной биологии Университета Джорджа Мейсона, рассказала, почему вакцины от
О том, как повлияет на естественный иммунитет частая вакцинация, рассказали эксперты. Многие россияне задались вопросом, будет ли ухудшаться
Эпидемиолог Антон Барчук в интервью изданию «Росбалт» (включено Минюстом в реестр СМИ, являющихся иноагентами или выполняющих функции иноагентов, -
С 30 ноября Санкт-Петербург борется с последствиями снегопада. Эксперты склонны к выводу, что Смольный под руководством губернатора Александра
Основатель движения защиты пациентов Семен Гальперин назвал причины увеличения смертности от коронавируса среди россиян. По словам специалиста, во
Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов является противником введения системы QR-кодов в любом ее виде. Профессор уверен: ничего, кроме ощущения
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