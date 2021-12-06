Эксперт объяснил, при какой смертности от коронавируса COVID-19 вернется нормальная жизнь

В Китае объяснили, когда страна может вернуться к нормальной жизни.

Ведущий китайский эксперт по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань на 2-м саммите по вакцинам заявил о том, что об этом можно будет говорить тогда, когда в стране уровень смертности от коронавируса упадет до 0,1%. Сейчас же этот показатель на уровне 1%, передает ИА Красная Весна .

По данным издания Global Times, для отмены всех ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, есть несколько условий. В частности, важно, чтобы удалось снизить величину «индекса репродукции».

Чжун Наньшань отметил, что в Китае с марта минувшего года под контролем распространение конорнавируса. Этого удалось добиться за счет реализации «политики нулевого случая».

«За последние 20 месяцев мы были лучшими во всех аспектах, включая восстановление экономики и возобновление работы и учебы», — сказал он.

Эксперт добавил, что ряд стран успешно использует опыт Китая в борьбе с COVID-19, добиваясь также неплохих результатов в сдерживании распространения коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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