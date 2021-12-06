Профессор Гундаров: Детскую летальность от коронавируса COVID-19 могут скрывать

Российский ученый Игорь Гундаров сообщил о недостоверности данных касательно эпидемиологической ситуации в стране. По мнению ученого, старт вакцинации детей и подростков от коронавируса определенно повлечет за собой увеличение летальных исходов, что будет тщательно скрываться Минздравом, передает «ОСН».

Доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров спрогнозировал, что тотальная иммунизация детей от коронавируса может негативно отразиться на молодых организмах. Ученый напомнил, что дети чаще всего легко переносят острые респираторные заболевания, самостоятельно вырабатывая нужные антитела. Профессор отметил, что если не до конца сформированный детский иммунитет столкнется с вакциной от ковида, это может спровоцировать негативную реакцию организма.

«Не исключено, что при введении вакцины от коронавируса детский организм вместо нормальных антител сформирует собственный ответ в виде вакцины — это будет своего рода вакцинный СПИД, потому что естественные иммунные антитела организма будут погибать», - прокомментировал Игорь Гундаров.

Ученый подчеркнул, что не стоит вмешиваться в естественные механизмы детского организма, при отсутствии в этом острой необходимости — необходимо позволить иммунитету детей и подростков самостоятельно продуцировать защитные антитела против коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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