Ученые определили, что привитые организмы менее заразны при коронавирусе

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения проанализировали статистику заражений среди привитых и непривитых пациентов. Ученые определили, что привитые организмы продуцируют меньшее количество вирусных частиц, чем непривитые, поскольку выделяют вирусные патогены в течение более короткого промежутка времени.

По данным американских экспертов, непривитые люди распространяют большее количество вирусных частиц COVID-19, в то время как привитые организмы выделяют вирус в течение ограниченного промежутка времени. Исследователи отметили, что при получении прорывных инфекций привитые организмы выделяют меньше вирусных частиц, которые при этом обладают пониженной живучестью.

«Концентрация вируса SARS-CoV-2 в организме непостоянна, и подвергается изменению в течении всего своего жизненного цикла. Также мы определили, что вирусное производство непостоянно для всех вариантов SARS-CoV-2, включая дельта-вариант — количество и скорость распространения патогенов вируса разнится для разных мутаций», - прокомментировал научный сотрудник отделения иммунологии и инфекционных заболеваний Стивен Кисслер.

Ученый отметил, что для подтверждения данной гипотезы были проанализированы 19 941 образец вируса SARS-CoV-2 у 173 человек, которые были подвержены различными мутациями ковида. Оказалось, что прорывные инфекции у вакцинированных лиц проходили быстрее - в среднем за 5,5 дней, в течение которых выделялось меньшее число вирусных патогенов.

«Мы доказали, что пациенты с прорывными инфекциями заразны в течение более короткого периода времени и с меньшей вероятностью передадут болезнь другим. Исследование показало, что дельта-вариант обладает высокой трансмиссивностью, что позволяет лучше отследить поведение мутации в динамике», - сообщил адъюнкт-профессор иммунологии и инфекционных заболеваний Джеральдин Л. Глимчер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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