Врач-инфекционист Поздняков объяснил важность вакцинации от COVID-19 среди подростков

О необходимости вакцинировать подростков от коронавируса рассказал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Он объяснил, что штамм «дельта» стал чаще провоцировать тяжелое течение COVID-19 у подростков. Известны даже летальные случаи в возрастной группе от 12 до 17 лет. К том же, немало школьников тяжело восстанавливаются после COVID-19. И это, по словам Позднякова, важный сигнал к тому, что вакцинация тинейджеров необходима, передает РИА Новости .

«Вакцинация подростков нужна для их защиты от тяжелого течения инфекции и защиты окружающих, для которых они могут стать источником инфекции. С тех пор, как распространился «дельта»-штамм вируса, подростки тоже стали тяжелее переносить инфекцию: появились среднетяжелые и тяжелые случаи течения с поражением легких», - рассказал Поздняков.

Врач добавил, что в четвертую волну случаи COVID-19 среди подростков участились. По его словам, «детские отделения были забиты», а особо тяжело переносили заболевание те, у кого были фоновые патологии. Фиксировались летальные случаи, но и среди тех, кто выздоровел, в некоторых случаях развивался мультисистемный воспалительный синдром.

Поэтому вакцинация подростков от коронавируса необходима, так как она защищает их от заражения и осложнений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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