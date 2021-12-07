Вирусолог Викулов сообщил о возросшем желании россиян провести вакцинацию от ковида зарубежными препаратами

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Вирусолог Викулов сообщил о возросшем желании россиян провести вакцинацию от ковида зарубежными препаратами
Здоровье
Врач-вирусолог Георгий Викулов

Врач-вирусолог Георгий Викулов сообщил о возросшем желании россиян провести вакцинацию от ковида зарубежными препаратами. По словам эксперта, гражданам РФ необходимо предоставить такое право, которое обеспечивает каждому свободу выбора, передает «URA.ru».

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, что ограничение права россиян в выборе вакцин не соответствует понятию «конституционное право гражданина». Врач пояснил, что часть россиян медлит идти в пункты вакцинации, так как предпочитают зарубежные вакцины отечественным — однако у них нет возможности прививаться тем препаратом, которым они хотят. 

«Я знаю большое количество людей, которые готовы хоть завтра идти и вакцинироваться, если будет доступна зарубежная вакцина. И это их личное право, которое в России, к сожалению, не соблюдается. Я считаю, что если в РФ завести зарубежные препараты, то эпидемиологическая ситуация изменится кардинальным образом — граждане пойдут прививаться зарубежными вакцинами», — заявил Георгий Викулов. 

Вирусолог добавил, что не поддерживает программу принудительной иммунизации, поскольку она противоречит федеральному закону о профилактике вирусных болезней — согласно ему, вакцинация в стране может проводиться только с добровольного письменного информированного согласия каждого гражданина. 

«Задача Минздрава — не заставить людей прививаться, а обосновать и создать эффективную мотивацию граждан», - добавил Викулов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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