Ученые обеспокоены битвой коронавирусных мутантов: «Омикрон» против «Дельты»

Ученые с тревогой наблюдают за разворачивающейся битвой между штаммами-мутантами COVID-19, которая способна определить будущее пандемии. Сумеет ли омикрон, вобравший в себя более чем 50 мутаций, вытеснить дельту, у которой их наполовину меньше? Это вопрос, на который точно ответить не может никто. В то же время в омикроне, который пока переносится довольно легко, хоть и ускользает от вакцин, многие люди, в том числе и именитые ученые, видят спасителя, избавителя. В первую очередь, от агрессивной дельты.

Как передает агентство Associated Press, часть ученых из стран, где омикрон уже распространился (Южная Африка и Великобритания), уверены: победителем в схватке коронавирусных мутантов станет новый штамм. Хотя, конечно, спешить с выводами, пока исследования продолжаются, не стоит.

Доктор Джейкоб Лемье, отслеживающий варианты COVID-19 для исследования под руководством Гарварда, отметил, что все чаще поступает информация о том, что омикрон сможет вытеснить дельту если не на всех территориях, то на большинстве.

Мэтью Бинникер, директор клинической вирусологии клиники Мэйо в Рочестере, что в Миннесоте, говорит, что все может зависеть от того, насколько быстро будет распространяться новый вариант в разных странах.

«Особенно здесь, в США, где мы наблюдаем значительные скачки «Дельты», заменит ли его «Омикрон», я думаю, мы узнаем примерно через две недели», - указал он.

Медики и эксперты вынуждены признать - на многие вопросы ответы пока не получены. В частности, неизвестно, может ли омикрон вызывать и тяжелое течение заболевания или только легкое. Также нет представления о том, насколько он способен уклоняться от иммунитета, сформированного вакцинами или после перенесенного коронавирусного заболевания.

Пока же очевидна высокая заразность нового штамма.

COVID штамм омикрон быстро переместил Южную Африку из периода низкой передачи, когда ежесуточно регистрировалось около 200 новых случаев, до более чем 16 тысяч новых, отмечает «Московский комсомолец» .

В эпицентре новой волны - провинция Гаутенг. Там на омикрон приходится более 90 процентов новых случаев.

По словам Виллема Ханекома, директора Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, если взглянуть на склоны новой волны, это намного более крутой наклон, чем первые три волны, которые испытала Южная Африка.

Это позволяет говорить о его чрезвычайной заразности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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