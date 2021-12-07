Профессор Гундаров о прививках детей от коронавируса: Это будет вакцинный СПИД

В России готовятся к вакцинации подростков от коронавируса. Предполагается, что мальчиков и девочек старше 12 лет начнут прививать в ближайшее время. А в начале 2022 года начинаются испытания вакцины для детей в возрасте 6-11 лет. Глава Минздрава Михаил Мурашко уже анонсировал данные исследования.

Против детской вакцинации выступает специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров. Доктор медицинских наук, профессор предупреждает о том, что вакцины могут нанести непоправимый урон детскому, неокрепшему, организму.

Дети, говорит он, преимущественно легко переносят ОРВИ. Но опыт встречи с инфекцией дорогого стоит, поскольку позволяет выработать собственный иммунитет.

«Если сейчас, в детском возрасте, ударить по их иммунной системе, если вместо нормального иммунного ответа он сделает ответ в виде вакцины, то мы подавим тогда его собственные защитные силы, это будет вакцинный СПИД, - пояснил Гундаров в эфире ОСН . - Он может быть либо ВИЧ за счет вируса, либо за счет психогенного подавления иммунной активности, либо с помощью вакцины. Мы ударим по молодому организму, сказав, что ему не надо тренироваться».

Профессор настаивает на том, что нельзя вмешиваться в естественные механизмы организма, если острой необходимости в этом нет.

Напомним: подростков 12-17 лет в России планируется прививать препаратом «Спутник М». В Минздраве подчеркнули, что вакцинация несовершеннолетних будет проводиться исключительно на добровольной основе и только при согласии родителей либо законных представителей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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