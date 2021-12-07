Врач Нурисламов: В России врачей заставили выдавать как можно меньше медотводов

Руководитель медицинского холдинга, психиатр, нейрофизиолог Сергей Нурисламов высказал мнение о том, что система медотводов должна быть доступна для пациентов. Врач рассказал, что его пациенты хотели получить медотводы, так как у них есть проблемы иммунологического профиля и аутоиммунные заболевания, но им отказали. Нурисламов задает вопрос: выдадут ли этим пациентам QR-код, смогут ли они свободно путешествовать или будут перемещаться в специальных костюмах индивидуальной защиты с респираторами.

Специалист сообщил, что когда запускалась идея массовой вакцинации, врачам было объявлено, что нужно как можно меньше выдавать медотводов, пишет ОСН .

Если дается медотвод по хроническому заболеванию, связанному с аутоиммунным процессом, то это как инвалидизация, заметил доктор.

Напомним, что справку о медотводе выдает врач после проведения обследований. За этим документом необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, пройти медосмотр и, если необходимо, сдать анализы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей