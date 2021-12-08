Вирусолог Нетесов призвал запретить невакцинированным гражданам выезжать из России

Невакцинированные россияне не должны покидать страну. Такую точку зрения высказал завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Он считает, что есть необходимость в запрете на выезд из России для непривитых граждан. По мнению вирусолога, такая мера станет эффективной в борьбе с инфекцией, о чем ранее говорили многие другие эпидемиологи. Однако эти ограничения приняты только в трех-четырех областях России. Это же очень просто - вакцинироваться и лететь, заявил эксперт.

Нетесов считает, что именно непривитые россияне завозят в страну инфекцию. Также он высказался в пользу такой меры, как ношение масок, о чем многие уже забыли.

Ранее Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, предупредила, что контроль на границах России будет ужесточен из-за распространения омикрон-штамма. Особое внимание уделяется гражданам, прибывающим из Африки, в том числе через другие страны, заявила она. Возвращающиеся из ЮАР россияне проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в обсерваторах. Вместе с тем Попова сказала, что полностью перекрывать границы не будут.

Добавим, что по мнению вирусолога Петра Чумакова, омикрон может стать живой вакциной, так как у него снижена патогенность.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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