Немецкий вирусолог Кизек: антитела после вакцинации не защищают от штамма «Омикрон»

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Немецкий вирусолог Кизек: антитела после вакцинации не защищают от штамма «Омикрон»
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Германский вирусолог Санда Кизек заявила о том, что вакцинация не защищает от нового штамма коронавируса, получившего название «омикрон». Об этом она сообщила на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

Кизек открыла результаты первых исследований нового штамма. По ее словам, те вакцины, которые используются в Германии на данный момент, дают антитела, не защищающие от штамма «омикрон».

«Наши первые данные о нейтрализации омикрон-штамма по сравнению с вариантом «дельта» готовы: 2 x BioNTech, 2 x Moderna, 1 x AZ/1 x BioNTech через шесть месяцев вызовут 0% нейтрализации штамма-омикрон», - утверждает Кизек.

А это значит, что вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech не защищают от штамма «омикрон», выявленного ранее в Южной Африке.

Но также установлено, что у тех, кто вакцинировался вакциной Pfizer/BioNTech, а спустя полгода ревакцинировался этой же вакциной, есть защита от штамма «омикрон». У них после введения бустерной дозы уровень защиты от штамма «омикрон» составила 25%.

Отметим, штамм «омикрон» был выявлен в ноябре в Южной Африке, а сейчас уже он есть во многих странах мира, в том числе и на территории ЕС. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что этот штамм имеет большое число мутаций, которые вызывают «большую озабоченность».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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