Шафалинов заявил о преступлении с вакцинацией в США

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Шафалинов заявил о преступлении с вакцинацией в США
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов, один из самых известных противников вакцинации в России, уже пару недель, как «раскатывает» западные вакцины, не трогая российские. Профессор опасается, что препараты зарубежных фармгигантов могут быть разрешены в России. Об опасности ввоза в страну иностранных антиковидных вакцин он в очередной раз рассказал в эфире «ЦарьГрада».

Со слов Шафалинова следует, что зарубежной «жиже» в России не место, ибо на Западе препараты уже показали свою губительную силу. То, сколько людей от них умирает на Западе, можно назвать настоящим преступлением.

Доктор наук отметил, что в открытом доступе можно найти данные о летальных исходах и побочных эффектах после вакцинации. Преимущественно, после вакцины от Pfizer.

«VAERS - это система фиксации побочных эффектов от вакцин в США. Любой может открыть сайт openvaers.com и прочитать, что на сегодняшний день за год зарегистрировано порядка 18 тысяч смертей конкретно от вакцинации от коронавируса. Насколько я знаю, 90% этих смертей связаны с прививками Pfizer», - сказал он, добавив, что количество побочных эффектов уже перевалило за 900 тысяч.

По словам Шафалинова, многие американские ученые считают, что VAERS показывает только один процент от реальных летальных исходов после вакцинации от КВИ.

«Соответственно, если это даже 10% - то есть даже если они занижают статистику не в 100, а в 10 раз, - то это 200 тысяч смертей. Но возьмём для примера просто официальную статистику. На 200 миллионов привитых граждан 20 тысяч смертей. Это один человек из 10 тысяч населения», - обратил внимание доктор наук.

Поэтому зарубежные вакцины в РФ ни в коем случае нельзя разрешать, уверяет профессор, ибо даже если такими подсчетами руководствоваться, нетрудно подсчитать, сколько людей погибнет.

«По законам США, после 25 летальных исходов должна быть окончена вакцинация любой вакциной. А здесь 20 тысяч смертей, а президент Байден вдруг заявляет, что вакцинация теперь будет еще и принудительная», - заключил Владислав Шафалинов.

Напомним: в России доступны пять отечественных вакцин от коронавируса. Большинство из них доказали свою эффективность и безопасность. Тем не менее многие россияне мечтают вакцинироваться зарубежными препаратами. Причем ими в большей степени движет желание иметь возможность беспрепятственно путешествовать, а не вопросы безопасности препаратов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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