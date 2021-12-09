Глава минздрава Германии назвал две дозы вакцины недостаточными — необходима третья

В России готовятся к вакцинации подростков от коронавируса. Предполагается, что мальчиков и девочек старше 12 лет начнут прививать в ближайшее время.
Российский ученый Игорь Гундаров сообщил о недостоверности данных касательно эпидемиологической ситуации в стране. По мнению ученого, старт
Новый омикрон-штамм коронавируса в Россию могли завезти только вакцинированные граждане. Об этом в беседе с корреспондентами агентства «Красная
Уже 11 регионов России отказались от публичного обсуждения законопроекта о введении QR-кодов. Об этом говорится в докладе фонда «Петербургская
Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов, один из самых известных противников вакцинации в России, уже пару недель, как «раскатывает» западные
Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге считает обязательную вакцинацию крайней мерой борьбы с новой
Руководитель медицинского холдинга, психиатр, нейрофизиолог Сергей Нурисламов высказал мнение о том, что система медотводов должна быть доступна для
В Екатеринбурге от коронавируса умерла девушка, которой еще и 30 лет не было. Она в категорической форме не хотела прививаться, а когда заболела -
Среди полностью привитых от коронавируса жителей Удмуртии 1995 человек все же заболели COVID-19. Об этом проинформировала пресс-служба регионального
Германский вирусолог Санда Кизек заявила о том, что вакцинация не защищает от нового штамма коронавируса, получившего название «омикрон». Об этом она
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