Глава минздрава Германии назвал две дозы вакцины недостаточными — необходима третья

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Глава минздрава Германии назвал две дозы вакцины недостаточными — необходима третья
Здоровье
Новый министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах

Новый министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (СДПГ) во время выступления в эфире телеканала ZDF заявил, что для защиты от нового штамма коронавируса Omikron немцы должны быть привиты три раза. Об этом сообщает ИА «Красная весна».

По словам главы Минздрава, защититься от омикрона без бустера невозможно. Хотя две дозы вакцины все же лучше, чем ничего. Лаутербах говорит, что они смягчат течение заболевания, а вот три дозы «вероятно, очень хорошо защитят от тяжелого заболевания».

Министр не исключил, что в случае распространения омикрон-штамма по Германии привитыми в стране будут считаться только граждане, поставившие три дозы антиковидной вакцины.

«Если бы у нас в Германии действительно была волна Omikron, то 2G был бы достигнут, так сказать, при третьей вакцинации», — отметил он.

Правило 2G означает преференции для вакцинированных и перенесших заболевание. Только они могут свободно посещать общественные заведения. Для непривитых вход закрыт. Сейчас в категорию 2G, кроме переболевших, входят люди, привившиеся двумя дозами вакцины от ковида.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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