Российские педиатры неоднозначно высказались о вакцинации маленьких детей

В Австралии приняли решение вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Российские медики отнеслись к этому неоднозначно.

Как сообщает педиатр Лина Мурадова, третья волна коронавируса показала, что дети переносят заболевание в тяжелой форме. Она также сказала, что болеют даже дети до года. Причем дело доходит до госпитализации. Зачастую они нуждаются в кислородной терапии, некоторые малыши находятся на аппарате ИВЛ. Педиатр отмечает, что прививка не защищает от заражения, но заболевший перенесет коронавирус в легкой форме. Мурадова подчеркнула, что в период пандемии есть такое понятие, как риск и польза для здоровья. Польза прививки перекрывает риски от вакцинации. Тот факт, что на первом году жизни ребенок получает ряд прививок, не приводит к нарушениям работы иммунитета, заметила врач.

Мурадова также упомянула, что детям с врожденным первичным или вторичным иммунодефицитом прививка противопоказана, пишет ridus.ru .

Врач-педиатр Евгений Тимаков придерживается иной точки зрения. По его мнению, необходимо понять, насколько эффективна вакцина. Врач пояснил, что против омикрона эффективность вакцин значительно снижается. То есть надо разобраться с целесообразностью иммунизации детей имеющимися вакцинами. Доктор не исключил, что в будущем вакцинация от коронавируса станет возможной для всех возрастных групп. Однако эта идея требует проведения длительных клинических исследований. Помимо прочего, Тимаков подчеркнул, что дети после 12 лет, переболевшие ковидом, наименее подвержены осложнениям.

Напомним, что в России разрешена вакцинация против коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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