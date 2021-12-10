Профессор Эдмундс: для защиты от омикрон-штамма коронавируса нужно прививать пятилетних

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Профессор Эдмундс: для защиты от омикрон-штамма коронавируса нужно прививать пятилетних
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Профессор эпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс выступил с резонансным заявлением, которое возмутило многих родителей. Он сообщил, что для того, чтобы сдержать распространение по миру нового штамма «омикрон», надо прямо сейчас начать прививать от коронавируса имеющимися вакцинными препаратами всех детей в возрасте от 5 лет и старше.

Эксперт заявил, что недавняя вспышка ковида в Великобритании, где уровень заболеваемости продолжает расти, невзирая на высокий уровень вакцинации населения, продолжает подпитываться детьми.

Среди детей и подростков до 18 лет число заболевших начало увеличиваться с первых чисел ноября. Так, на минувшей неделе таких выявлялось свыше 32 тысяч, тогда как среди лиц старше 75 лет фиксировалось менее 2 тысяч новых случаев.

Эдмундс отмечает, что дети должны быть немедленно охвачены прививками, так как пробел очевидный. Иначе, уверяет профессор, вырастет не только заболеваемость, но и смертность.

Издание «МедикФорум» обращает внимание на то, что она сейчас в Британии в 10 раз меньше, нежели в РФ, на уровне 100-150 человек в сутки.

Дети сами в большинстве своем переносят ковид легко, отмечает профессор, однако они при этом - самые активные распространители патонена. От них вирус может переходить на людей, у которых сформированная вакцинами или после заболевания защита уже сильно ослабла или же они еще и вовсе не успели привиться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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