CDC: штамм омикрон чаще поражает полностью COVID-вакцинированных

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CDC: штамм омикрон чаще поражает полностью COVID-вакцинированных
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В США заявили о том, что штамм «омикрон» чаще поражает людей, которые прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В отчете указано, что из 43 случаев заражения омикроном 34 человека были полностью вакцинированы, а 14 получили еще и бустерную дозу. Выявили этот штамм у людей в возрасте от 18 до 39 лет, из которых шестеро ранее уже болели коронавирусом.

Большинство пациентов перенесли коронавирусную инфекцию, спровоцированную «омикроном», легко. У них были такие симптомы как кашель и усталость. Эксперты объясняют легкое течение болезни тем, что все зараженные были вакцинированы или ранее переболели коронавирусом.

Отметим, штамм «омикрон» был ранее выявлен в Южной Африке и в считанные дни распространился в другие страны мира. Его выявили уже и в России. По данным Роспотребнадзора, его уже выявили у двух россиян, которые вернулись в РФ из ЮАР.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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