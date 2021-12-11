CDC: штамм омикрон чаще поражает полностью COVID-вакцинированных

Медики предупреждают об опасном осложнении после вакцинации, которое хоть и редко, но все же встречается. Об этом сообщает издание «Доктор Питер» .
Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов, один из самых известных противников вакцинации в России, уже пару недель, как «раскатывает» западные
Германский вирусолог Санда Кизек заявила о том, что вакцинация не защищает от нового штамма коронавируса, получившего название «омикрон». Об этом она
Новый министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (СДПГ) во время выступления в эфире телеканала ZDF заявил, что для защиты от нового штамма
В Австралии приняли решение вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Российские медики отнеслись к этому неоднозначно. Как
В Сеть выложили докладную записку бывшего главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова. В ней он назвал причины снежного
В Петербурге на Суздальском проспекте на тротуаре близ детского сада неизвестный налетел на молодую мать Марину Мальцеву, избил ее, нанеся удары по
Профессор эпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс выступил с резонансным заявлением, которое возмутило многих
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об успехах города в борьбе с пандемией. Впрочем, его оптимистичные заявления прозвучали на фоне
В Смольном отреагировали на сообщения о снежных завалах вдоль Петроградской набережной после нескольких публикаций в СМИ, обозвавших насыпь «хребтом
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