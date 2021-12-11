ФГБУ: Дети противников прививок чаще остальных заражаются коронавирусом

В возрастной категории до 18 лет чаще всего коронавирусом заражаются подростки и младенцы до года. Об этом заявил Юрий Лобзин, директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА». В Московской области было проведено исследование, которое показало, что 42,7% случаев заражения приходится на подростков в возрасте от 12 до 18 лет, младенцы до года по числу случаев заражения оказались на втором месте. На их долю приходится 14,5% случаев. Третье место у дошкольников. Младшие школьники и дети до 12 лет болеют реже и в основном легко переносят коронавирус. 35,5% случаев приходится на случаи поражения легких у младших школьников. Из них 51,4% случаев нетяжелого поражения, а самая тяжелая из стадий была зафиксирована только у 0,9% заболевших детей.

По словам Лобзева, дети болеют в основном в легкой форме и госпитализация необходима в 10% случаев. Чаще у заразившихся детей возникают проблемы с ЖКТ.

Примечательно, что среди больных коронавирусом больше детей, которые не имеют всех необходимых прививок. Выходит, что среди зараженных несовершеннолетних больше всего детей антипрививочников. Есть мнение, что прививки мобилизуют иммунитет, в какой-то степени его тренируют.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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