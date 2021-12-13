Академик Хохлов назвал взгляды противников вакцинации заблуждением Средневековья

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Академик Хохлов назвал взгляды противников вакцинации заблуждением Средневековья
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Член-корреспондент российской академии наук Александр Хохлов из Ярославля считает, что из-за распространяемой антипрививочниками информации борьба с коронавирусом в стране не такая эффективная, какой бы могла быть.

Антиваксеров много и в других странах мира. В большинстве своем они распространяют не соответствующие действительности сведения о вреде вакцин, тем самым побуждая людей отказываться от прививок. Ученый считает, что на совести антивакцинаторов смерти более чем 2 миллионов людей. Они могли бы быть живы, если бы не прислушались к заговорщикам и не отказались от вакцинации.

По словам Хохлова, заблуждение о вреде медицины началось еще в Средневековье. Нынешние антиваксеры, конечно, не отговаривают людей от лечения в принципе, но подрывают доверие к препаратам. Например, к «Спутнику».

«Исследования нашей вакцины проводились впервые настолько масштабно. Ее испытали на 40 тысячах людей», - приводит слова Хохлова ИА SM-News.

В ходе исследований было доказано, что 90 процентов пациентов реанимаций - непривитые люди.

Важную роль в борьбе с коронавирусом играет и соблюдение эпидемиологических мер. Причем маски, социальная дистанция - меры далеко не новые. Во время эпидемий чумы люди надевали длинные носы, чтобы иметь возможность отличать больных от здоровых.

«Важный момент наступил в XIV веке, когда в средневековом Дубровнике на побережье Адриатического моря прошла международная санитарная конференция. Была вспышка холеры. И в 1851 году были выработаны общие меры», - заключил Хохлов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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