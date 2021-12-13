Доцент Ануфриев: необходимо отделить чиновников от врачей и лечебного процесса

Чиновников следует отделить от врачей и лечебного процесса. Медики же должны получить автономность и независимость в принятии решения, это будет основа качественной медицинской помощи. В идеале они должны стремиться к созданию саморегулируемой ассоциации, которая могла бы через суд опротестовывать действия исполнительной власти на местах. Об этом, выступая на прошедшей в Москве конференции «Врачи за правду!», заявил доцент кафедры Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. Мечникова Сергей Ануфриев.

«Врач всегда должен служить интересам пациента, а не интересам страховых и фармкомпаний. И отвечать должен перед людьми, перед населением. И это основа качественной медпомощи. Вот как должна выглядеть система здравоохранения», — сказал кандидат медицинских наук.

Увы, говорит он, нынешняя система здравоохранения в РФ устроена так, что врачи вынуждены слепо выполнять указания, которые спускаются сверху. Преимущественно администрацией, которая не имеет представления о реальном положении дел. Получается разрыв между реалиями отечественного практического здравоохранения и приказами, рекомендациями и прочими документами.

Необходимо четко понять и разделить понятия. Донести до тех, кто не улавливает разницы, что здравоохранение - прерогатива государства, но за способы, сроки лечения пациента, анализы, обследования и так далее отвечает врач.

«В 2007 году был принят 315-й ФЗ о саморегулируемых организациях. К сожалению, только четыре профессиональных медицинских саморегулируемых организации возникло за это время. Не менее 100 профессионалов одной специальности могут создать саморегулируемую ассоциацию, которая может в судебном порядке опротестовывать действия исполнительной власти на местах», — пояснил Ануфриев.

Многие государства мира к этому уже приближаются. России также следует стремиться к такой модели, пишет ИА «Красная весна».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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