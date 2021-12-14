Биолог Якутенко: если бы человек не вмешался, пандемия бы закончилась быстро

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Биолог Якутенко: если бы человек не вмешался, пандемия бы закончилась быстро
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Молекулярный биолог, автор книги «Вирус, который сломал планету» Ирина Якутенко в интервью изданию «Росбалт» (внесен Минюстом РФ в список СМИ, являющихся иностранными агентами или выполняющих функции иноагентов, - ред.) порассуждала о пандемии и антивакцинаторских настроениях.

Эксперт убеждена, что если бы вакцины были доступны в других формах - например, в виде таблетки или спрея, антиваксеров было бы меньше. В целом же доводы, которыми они руководствуются, идут из Средневековья.

«Антипрививочники считают себя новаторами, но в реальности они повторяют за своими далекими предками. С того времени особо ничего не меняется, разве что основные идеи немного были скорректированы под воздействием технологий. Главная мысль антивакцинаторов: нечто чужеродное добавляется в наш организм и из-за этого произойдет что-то плохое», - пояснила Якутенко.

Биолог говорит, что части антипрививочников практически ничего невозможно доказать. Это та определенная часть людей, которая имеет склонности к конспирологии, и научные доводы она просто не рассматривает.

«С одной стороны, главная причина антивакцинаторских настроений — психология, с другой — очень низкий уровень базовой биологической грамотности. Этот уровень всегда был довольно низким», - отметила Якутенко.

По мнению эксперта, сейчас сложно сказать, как будет продолжаться пандемия, как закончится и когда. Однако совершенно точно можно говорит о том, что если бы такого вмешательства не было, вирус был бы побежден в более короткие сроки.

«Мы впервые наблюдаем эпидемию в режиме онлайн, она разворачивается перед нашими глазами. Мы все-таки, хоть и недостаточно мощно, но очень активно вмешиваемся в ее ход. Если бы ничего не делалось, тогда вирус унес бы еще больше жизней и многие люди бы переболели. После этого мы бы вышли на равновесие довольно быстро, но мы вмешиваемся. Поэтому сейчас никто не возьмется предсказать, что будет дальше», - заключила Ирина Якутенко.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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