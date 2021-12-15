Академик РАН Зверев: за неполный год зафиксировано 2,5 млн случаев осложнений после вакцинации от COVID-19

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Академик РАН Зверев: за неполный год зафиксировано 2,5 млн случаев осложнений после вакцинации от COVID-19
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что российская вакцина «Спутник V» лучше всех остальных существующих препаратов защитит от омикрон-штамма коронавируса, поскольку, по сравнению с Phizer, дает более широкий спектр нейтрализующих антител. 

Ученые из других стран мира не столь оптимистичны.  Phizer признала падение эффективности своей вакцины на основе матричной РНК на 40 процентов. Посему на Западе новую вспышку ковид-заболеваемости, спровоцированной омикроном, окрестили уже «пандемией привитых». Ученые в срочном порядке принялись модифицировать свои вакцины. Лаборатории «затачивают» их под омикрон.

Большинство вакцин работают по следующему принципу: они учат организм вырабатывать антитела не к вирусу в целом, а к одной его части - S-белку. Именно он затем связывается с рецепторами человека и проникает в клетки.

Проблему ученые видят в том, что именно этот спайк-белок является частью, которая мутирует больше других. Омикрон вобрал в себя более чем 50 мутаций, из них 32 приходится на S-белок. Когда он меняется, эффективность вакцины падает. Особенно если она сделана на основе матричной РНК. В общем-то, сейчас стало понятным, что эти новые препараты требуют частых бустеров - в Европе ведутся разговоры о ревакцинации через три месяца.

«Мое мнение – вакцины только на основе S-белка не формируют полноценный клеточный иммунитет, а гуморальный ответ быстро истощается. Теперь вот «Пфайзер»  утверждает, что надо вводить его вакцину каждые 2-3 месяца. Но  посмотрите на данные ВОЗ – более 2,5 млн случаев осложнений за неполный год зафиксировано. Это в 10 раз больше, чем за 50 лет у вакцин от гриппа», - прокомментировал сложившуюся ситуацию академик РАН Виталий Зверев.

В целом же, говорит специалист, вирус не настолько изменился, чтобы естественный иммунитет, приобретенный после заболевания, не защищал от заболевания. 

А вот вакцинированные от нового штамма почти не защищены, и появляется все больше подтверждений этому.

Омикрон, который хоть и имеет множество мутаций, но пока легко переносится, стал новым вызовом для человечества. По какому пути идти дальше в борьбе с COVID-19 и какой будет правильным?

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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