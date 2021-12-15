Врач Евдокименко назвал алгоритм детоксикации после COVID-19 на дому

Коронавирус, как и многие другие инфекции, оказывает токсичное воздействие на организм. При этом вредные вещества могут накапливаться и на фоне приема мощных лекарственных препаратов. Больные после ковида жалуются на сильнейшую слабость, снижение когнитивных способностей и ясности мышления. Невролог, ревматолог Павел Евдокименко рекомендует россиянам, переболевшим КВИ, обязательно заняться детоксом.

Для этой цели прекрасно подойдет активированный уголь. Данный препарат, получивший свое признание в советские времена, прекрасно выводит токсины. При отсутствии противопоказаний к приему невролог советует принимать его раз в день из расчета 1 таблетка (250 мг) на 10 кг массы тела. Достаточно будет трехдневного курса. Максимум уголь можно пропить 5 дней, не более.

Гражданам в РФ, у которых наблюдается непереносимость активированного угля, можно заменить его на «Полисорб» и пропить в течение недели.

Параллельно Евдокименко советует подключить прием «Ортосифона» в течение трех недель.

«После окончания приема угля или «Полисорба» сразу можно добавить прием настойки «Прополиса», но при условии, что отсутствует аллергия на продукты пчеловодства», – пояснил собеседник журналистов.

Россиянам с непереносимостью продуктов пчеловодства Павел Евдокименко в качестве альтернативы посоветовал янтарную кислоту.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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