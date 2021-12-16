Инфекционист Малышев уверен, что россияне привыкнут к вакцине от COVID-19

Вакцинация от коронавируса COVID-19 начнет проходить охотнее, когда люди свыкнутся с этим процессом. О том, что привыкание, вероятно, рано или поздно произойдет, заявил в интервью радио Sputnik врач-инфекционист Николай Малышев.

По его словам, в своем предположении он основывается на опыте предыдущих кампаний. Массовая вакцинация в стране проводится не впервые, посему поведение соотечественников можно спрогнозировать. Так, например, когда только начинали прививать от гриппа, желающих поставить прививку было не так много. В последние годы ситуация кардинально противоположная - россияне спешили защититься от вируса.

«Надо признать, что против гриппа в России население более активно прививается, чем от COVID-19. Тут дело привычки. Раньше тоже массовые разъяснительные кампании проводились и реклама вакцинации от гриппа была. Потом прививались желающие на государственных и частных предприятиях. А уже потом, когда рядом коллеги прививались, то это тоже влияло на остальных», – пояснил инфекционист.

Подсчеты Малышева, основанные на опыте вакцинации в 90-ые годы, показывают, что на привыкание к вакцинации россиянам необходимо года два.

«Можно вспомнить эпидемию дифтерии в середине 90-х, тогда тоже люди решали, привиться или нет. Где-то за год или полтора тихонечко под 90 с лишним процентов привились, несмотря на то, что давали слово даже самым ярым противникам вакцинации», – заключил Малышев.

Кампания по вакцинации населения от коронавируса в РФ стартовала в конце 2020-го, но массово прививать население начали зимой нынешнего года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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