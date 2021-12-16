Инфекционист Малышев заявил, что нужно прививаться тем, кто перенес COVID-19 бессимптомно

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Инфекционист Малышев заявил, что нужно прививаться тем, кто перенес COVID-19 бессимптомно
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессора Николай Малышев сообщил о том, необходимо ли вакцинироваться людям, которые переболели COVID-19.

Он рассказал, что на формирование иммунитета влияет множество факторов, и это касается не только COVID-19, передает Общественная служба новостей.

Вакцинация от COVID-19 в России идет достаточно активно, и многие граждане уже успели пройти полный курс. Но при этом немало и тех, кто переболел COVID-19 и сейчас сомневается в том, необходимо ли ему вакцинироваться.

Малышев объяснил, что вакцинация снижает шансы на заражения и тяжелое течение коронавируса. Вакцинироваться можно после болезни, уверен эксперт. Он добавил, что негативных последствий для организма не будет и прививка лишь укрепит иммунитет.

«Будет укрепление иммунитета. Ничего страшного.  Ничего вредного с вами не произойдет», – подчеркнул Малышев.

Ранее Малышев сообщил, что эффективность самой популярной в России вакцины «Спутник V» составляет 75-95% в зависимости от штамма.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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