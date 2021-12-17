Академик РАН Зверев выступил против начала вакцинации детей от коронавируса в РФ

Российский микробиолог, академик РАН Виталий Зверев призывает отказаться от планов по вакцинации детей от коронавируса. Доктор медицинских наук предупреждает: в будущем прививки могут привести к серьезным последствиям.

Виталий Зверев напоминает, что в силу своих физиологических особенностей большинство детей, если они здоровы и не имеют хронических патологий или тяжелых заболеваний (онкология, сахарный диабет, аутоиммунные болезни), коронавирус переносят в легкой форме. Считать несовершеннолетних активными распространителями КВИ неправильно, подчеркивает Зверев, поскольку вирус в их носоглотке не накапливается.

Поэтому, по мнению академика, защищать от коронавируса следует детей с патологиями. Но смысла прививать здоровых мальчиков и девочек он лично не видит.

Зверев считает, что о вакцинации детей можно будет начинать думать только тогда, когда появится 100-процентная уверенность в безопасности вакцины от КВИ.

«А вакцина „Спутник“, кроме гена коронавируса, несет в себе еще и цельный аденовирус. Нам надо для начала вообще подождать, чем закончится вакцинация взрослых», — заключил академик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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