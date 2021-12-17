Ранее болевшая COVID-19 россиянка рассказала, как перенесла омикрон-штамм

Россиянка, которая недавно вернулась из ЮАР и успевшая переболеть омикрон-штаммом COVID-19, поделилась своими впечатлениями.

Женщина ранее уже заражалась коронавирусом и болела, поэтому ей было с чем сравнивать.

Россиянка призналась, что вначале и не поняла, что у нее омикрон-штамм - симптоматика была похожа на легкую простуду. И самое главное, силы и энергия не покидали ее. Не было той невыносимой усталости, которой пугали людей СМИ в первые дни после сообщения о новом варианте.

«У меня ощущения, что я просто простыла. Не было потери аппетита, потери обоняния. Я была полна сил и энергии», — приводит слова уже вылечившейся пациентки Telegram-канал «РЕН ТВ».

Напомним: вчера российский вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала общественность страны о том, что омикрон в России выявлен уже у 25 человек. При этом случаи выявлены не только в столице и столичном регионе, но также в Петербурге и Ростове.

В мире же омикрон распространяется нереально высокими темпами и к сему моменту успел проникнуть на территорию восьми десятков стран.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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