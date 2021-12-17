Биоинженер Кудрявцев рассказал, почему на упаковках российской вакцины указан адрес ЕС

Сегодня в России ведутся жаркие споры о необходимости детской вакцинации от коронавируса. К этому обсуждению добавилась еще одна тема, которая очень встревожила россиян.

Известно, что в ноябре Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против ковида для подростков 12 до 17 лет Гам-КОВИД-Вак-М («Спутник М»). Сейчас препарат проходит третью фазу клинических исследований. В Сети появилось фото упаковки препарата, которое вызвало массу домыслов. Люди недоумевают: зачем российскую вакцину производят в Голландии? Также родители спрашивают: не ставят ли на российских детях опыты по заказу Запада?

Разработчик частной вакцины от ковида «Бетувакс», биоинженер Александр Кудрявцев пояснил, что «Крокус Медикал» - не производитель, а организатор клинических исследований. Речь идет об известной компании. КИО – это исследовательская организация, зарегистрированная не в России. Это необходимо для работы с Евросоюзом, где находится большая часть заказчиков клинических исследований, рассказал Кудрявцев, пишет ОСН .

Родителям не стоит переживать, так как на их детях никто не собирается проводить эксперименты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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