Перечислены четыре причины быстрого исчезновения антител к коронавирусу

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Перечислены четыре причины быстрого исчезновения антител к коронавирусу
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Возраст от 55 лет и старше, наличие у человека хронических заболеваний, особенности его врожденного иммунитета и прием лекарств-иммуносупрессоров - это те четыре причины, которые могут оказывать влияние на быстрое снижение количества антител к коронавирусу после заболевания или вакцинации от COVID-19. Их перечислил в своем интервью изданию «Вечерняя Москва» врач-иммунолог Николай Крючков.

«Исследования продемонстрировали, что у 10 процентов переболевших антитела не вырабатываются в необходимом количестве. А еще у 25 процентов они уходят через три-четыре месяца на уровни, которые уже не определяются тест-системами», – пояснил медик.

Крючков подчеркнул, что в большинстве случаев титр антител и его снижение зависимы от особенностей работы иммунной системы. Бывает, что дефекты иммунитета могут не заявлять о себе вплоть до момента встречи организма с патогеном.

По словам Крючкова, принято считать, что достаточный для защиты уровень антител должен быть выше 300 BAU/мл. Но сейчас, когда по миру активно распространяется новый омикрон-штамм, умеющий хорошо обходить вакцины, более серьезную защиту обеспечит титр 500 BAU/мл.

Врач считает, что проверить титры антител будет не лишним только при наличии тех четырех факторов, которые могут способствовать снижению их количества. Всем остальным это делать вовсе необязательно. К тому же даже если титр будет и невысоким, согласно действующим в России нормам, ревакцинироваться человек сможет не ранее чем через полгода после перенесенного коронавирусного заболевания либо вакцинации.

Было бы неплохо ввести для желающих возможность ревакцинироваться по уровню антител, считает Крючков. Врач уверен, что в идеале следует ревакцинироваться чаще, чем через полгода. Интервал между прививками, по его мнению, должен быть сокращен до трех месяцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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