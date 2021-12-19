Врач Никифорова: Медленные темпы вакцинации привели к тому, что коронавирус получил возможность мутировать

Медленные темпы вакцинации от коронавируса не только в России, а в мире в целом, привели к тому, что патоген выиграл время и получил возможность мутировать. Об этом заявила заведующая Центром активного долголетия РКБ №3 Якутии Вера Никифорова.

Врач напомнила, что ковид с течением времени становится более заразным. Это значит, что могут заболевать больше людей, чем раньше, что приведет к колоссальной нагрузке системы здравоохранения. В результате может пострадать экономика.

Никифирова настаивает на том, что показатели массовой вакцинации как в стране, так и в мире, непременно следует довести до 80 процентов. На примере прошлых эпидемий и вспышек различных заболеваний врачи и ученые убедились, что отмена вакцинации или замедление ее темпов приводит к быстрому росту заболеваемости.

«Когда мы ставим человеку вакцину, то в некотором роде моделируем заболевание в облегченной форме, без тяжелых последствий. Прививка помогает иммунной системе бороться с этим возбудителем, поэтому, столкнувшись с КВИ, в следующий раз она будет вести себя гораздо эффективнее. Также стоит помнить о том, что вакцины обучают иммунную систему не просто сопротивляться коронавирусу, а конкретно бить его в наиболее уязвимые места. Атаке подвергаются максимально уязвимые части вируса. Безусловно, какой-то процент вакцинированных людей может заболеть, но в любом случае они переболеют легче и у них гораздо меньше риска умереть от коронавируса», - пояснила врач в интервью изданию Yakutia-Daily.ru .

В заключение врач призвала россиян во время новогодних праздников быть осторожными и отдыхать в кругу своей семьи, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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